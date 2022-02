Francesca Fagnani, la domanda intima su Enrico Mentana la fa sbroccare: "Insopportabile e scorretta"

25 febbraio 2022 a

Questa volta la domanda indigesta l'hanno fatta a Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve, su Rai2, è solita fare domande scomode ai suoi ospiti vip, non senza attriti e velenose risposte in studio. Nelle vesti di intervistata, la Fagnani invece ha reagito con una certa stizza al malizioso dubbio insinuato da Ilaria Ravarino, giornalista del Messaggero.

Da tempo la Fagnani, che lo scorso dicembre ha co-condotto per una puntata Le Iene, su Italia 1, è legata sentimentalmente a Enrico Mentana, direttore del TgLa7, fondatore e storico direttore del Tg5 e tra i pesi massimi del giornalismo televisivo italiano. Il compagno, domanda la collega del quotidiano romano, l'ha aiutata a farsi strada in tv? "Trovo insopportabile la domanda, è un modo di insinuare il dubbio in chi legge. Mi pare scorretta: non sono arrivata a fare il programma a vent'anni. Se mi fa questa domanda, e conosce la mia storia, è maliziosa. Se non la conosce, mi dispiace". Va dato merito alla Ravarino di aver pubblicato la risposta, non proprio diplomatica della Fagnani, a chiudere una interessante intervista sul debutto di Belve.

Edizione che promette scintille, dalla intervista per ora "congelata" con Elettra Lamborghini (la sua agente non ha gradito un passaggio sulla "sessualità" della ereditiera e influencer) a quella che andrà in onda con Morgan, "divisivo ma di grande intelligenza, e per quanto ci siano stati momenti di tensione è stato aperto. Non chiuso come Asia (Asia Argento, ndr). Con lui si parlerà "di droghe e sessualità in un'intervista tesa, ma con un senso di accoglienza reciproca".

