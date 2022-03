Gf Vip,Lulù e Jessica Selassiè? Brutale rissa tra sorelle: "Devi vergognarti", un legittimo sospetto

Francesco Fredella 04 marzo 2022 a

Scontro al Grande Fratello Vip tra Lulù Selassiè e Jessica. “Devi solo vergognarti”, tuona la prima. “Non mando giù le frasi che ha detto in confessionale e anche per quello che ha detto a Manila…”. Una rottura che potrebbe acutizzarsi ancora di più nelle prossime ore. Lulù delusa da Jessica: tra le due sorelle, che hanno fatto sempre squadra all'interno del programma di Canale 5, per la prima volta si avverte qualcosa di inaspettato.Jessica, durante la puntata condotta da Alfonso Signorini, affonda dicendo: “Se vincessi io ci rimarrebbe male”. Una sensazione che avrebbe percepito negli scorsi mesi e che lascerebbe qualche dubbio nel pubblico.

Ma dopo il litigio tra le due sorelle interviene Clarissa (la terza): “Non mi piace per niente, sono arrabbiatissima…”, tuona ancora Clarissa che si rivolge direttamente alla sorella Lulù Selassié. Il consiglio? Stare molto più calma. “Mi fa male vedere questo…”, continua. Alla finalissima, ormai, manca poco. Questo Gf vip, che ha arruolato veri vip e altri poco conosciuti (come ad esempio le sorelle Selassiè, di cui il pubblico nemmeno sapeva l’esistenza).

La finalissima è fissata per il 14 marzo, tra dieci giorni. Mancano solo poche puntate alla fine di questa lunga avventura. Ed allora chi vincerà? È ancora presto per dirlo, ma certamente i giochi adesso diventano infuocati. Praticamente sono tutti contro tutti: la casa è una polveriera. Lo scontro, che si combatte agli ultimi colpi, potrebbe essere cruento. La vittoria, con quel primo posto, resta all’orizzonte per pochi. Anzi per un vippone che vincerà. Poi Signorini spegnerà le luci della casa di Cinecittà. Stop. Una pausa e tra pochi mesi si rimetterà al lavoro.

