Striscia la notizia, Michelle Hunziker e la rivelazione dolorosa: "Attorno c'era il buio, un lavoro duro"

Lo show deve andare avanti, ma "è un duro lavoro". Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano alla guida di Striscia la notizia, di cui rappresentano insieme ai colleghi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti la coppia storica, vera e propria colonna nonché volti affiatati e sorridenti. Ma anche il dramma della vita "vera", fuori dagli studi televisivi, non può non condizionare il loro approccio.

Dal loro osservatorio quasi quotidiano e senz'altro privilegiato, Gerry e Michelle hanno potuto attraversare la cronaca e la storia, entrare nelle case degli italiani anche nei momenti più difficili. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, è stato lo stesso Scotti a sottolinearlo non senza commozione: "Con Michelle abbiamo vissuto le due epopee di Covid 2020 e Covid 2021. Siamo dei mestieranti, in quei momenti lì siamo stati bravi a fare un lavoro difficile, ad accendere una luce diversa nel cervello quando attorno c’era il buio". Gerry, tra l'altro, quel dramma l'ha vissuto in prima persona, essendo rimasto contagiato dal Coronavirus ed essendo stato a un passo dal ricovero in terapia intensiva. Ne è uscito faticosamente, come faticosamente ne sta uscendo l'Italia intera.

Ora però, al netto dell'aumento dei contagi dopo la "liberazione" quasi totale e un certo rilassamento nei costumi dopo due anni di simil-prigionia, a dominare l'agenda è un'altra tragedia, la guerra in Ucraina. "L’unica arma è la satira, p

L'unica arma è la satira, può scalfire questo male che si è ripresentato ai nostri occhi". E a volte un sorriso strappato anche controvoglia può aiutare a rendere quella successiva una giornata migliore.

