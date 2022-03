Gianni Morandi operato ancora, "per ora tutto bene...". Un dramma infinito: le sue condizioni

23 marzo 2022 a

Gianni Morandi si è sottoposto a una nuova operazione alla mano destra, quella danneggiata dalle fiamme lo scorso marzo 2021. Per questo il cantante ha deciso di mettere in pausa tutti gli impegni. L'infortunio di cui porta ancora gli strascichi risale a un anno fa, quando l’artista si è ustionato mentre cercava di bruciare delle sterpaglie nel giardino di casa sua. Subito dopo l'incidente è stato portato in ospedale, il Centro grandi ustionati di Cesena, dove ha trascorso diversi giorni, sostenuto dalla moglie Anna.

Nonostante le cure, però, ancora oggi Morandi si porta dietro le conseguenze di quell'ustione: continua a fare fisioterapia e ad assumere cure specifiche per ritrovare la funzionalità perduta. E adesso si è deciso di procedere anche con un nuovo e delicato intervento chirurgico, effettuato ieri, martedì 22 marzo. La notizia dell'intervento è stata data da Morandi stesso sui social: "Mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio”. A corredo una foto che lo ritrae col braccio ingessato e la faccia provata.

Nel frattempo, il cantante è stato costretto a rimandare i suoi impegni di lavoro. Era stato lui stesso a dirlo ai fan: lo aveva reso noto lo scorso 18 marzo, quando aveva fatto sapere che avrebbe dovuto operarsi. Morandi, però, aveva detto di non sapere di preciso quanto sarebbe durato lo stop. In ogni caso, aveva sottolineato che non si sarebbe trattato di “pochi giorni”.

