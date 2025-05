Affari Tuoi, la verità sull'inglese di Steven: cosa fa a Trento

La puntata di Affari Tuoi del 9 maggio 2025, dopo la pausa per l’elezione di Papa Leone XIV, ha visto protagonista Steven, trentino di origini irlandesi, accompagnato dalla fidanzata Viviana. Durante la puntata si usa la lingua di Sua Maestà perché Steven si occupa di corsi di formazione in Inglese per le aziende. Condotta da Stefano De Martino, la serata ha suscitato reazioni vivaci su X. Steven, pescando il pacco 10 (5.000 euro), ha accettato il cambio con il numero 6, spinto da coincidenze personali. Con coraggio e fortuna, ha rifiutato offerte crescenti del Dottore, arrivando a un’offerta di 130.000 euro, accettata su consiglio di Viviana. Tuttavia, il suo pacco conteneva 300.000 euro, scatenando rimpianti. Su X, molti hanno elogiato il suo gioco audace: “Steven ha rischiato, grande! Peccato per i 300mila”. Altri hanno criticato la scelta finale: “Con 130mila in tasca, perché accettare? Poteva provarci!”.

L’originale conduzione in inglese di De Martino, un omaggio alle origini di Steven, ha diviso il pubblico. Alcuni hanno trovato il “maccheronico” inglese divertente: “De Martino che parla inglese è uno spasso, Gennarino approva!”. Altri, però, si sono lamentati: “Tutti che parlano inglese male, sembrava una parodia!”. La presenza di Viviana e la storia della coppia hanno commosso: “Che belli Steven e Viviana, si vede l’amore”. Nonostante il rimpianto per il premio massimo, la puntata ha tenuto incollati gli spettatori, con commenti su X che spaziavano dall’ammirazione per il coraggio di Steven alle risate per le battute di De Martino, confermando l’alto coinvolgimento del programma.