Taylor Hawkins dei Foo Fighters morto a 50 anni: dramma nel mondo del rock

26 marzo 2022

Lutto nel mondo della musica rock: Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, è morto a soli 50 anni a Bogotà, dove si trovava con la band americana per un concerto. A stroncare il musicista un attacco di cuore, a soli 50 anni. Considerato tra i batteristi più talentuosi e riconoscibili della sua generazione, istrionico e versatile (non di rado si esibiva anche come cantante), dopo aver suonato con la cantante canadese Alanis Morissette a metà anni Novanta, nel 1997 viene scelto dall'ex Nirvana Dave Grohl, anche lui batterista passato a chitarra e microfono, per sedere dietro le pelli della sua band formata nel 1994, pochi mesi dopo la morte di Kurt Cobain. Con Grohl, Hawkins forma un sodalizio umano e artistico solidissimo. L'intesa tra i due è totale, a cominciare dai divertenti video "en travesti" che vedano il gruppo tra i più amati su dal pubblico alternativo di Mtv.



A dare l'annuncio della morte è stata la stessa band, sui social: "La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins", ha twittato alle 4 ora italiana il gruppo di Seattle, insieme ai Peral Jam di fatto l'unico rimasto attivo dell'era grunge, sia pur nato dalle ceneri di quel movimento. "Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa - continua il messaggio - vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile". Secondo fonti non confermate, Hawkins sarebbe stato colpito da infarto e trovato morto nella sua stanza di hotel. I Foo Fighters si trovavano nella capitale colombiana per suonare al Festival Estero Picnic, tappa del loro tour in America Latina che domani li avrebbe visti esibirsi in Brasile.

