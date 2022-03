Romina Power operata, la foto-choc dall'ospedale: le sue condizioni

30 marzo 2022 a

Un brutto momento per Romina Power, che è stata operata al ginocchio. A darne notizia è sua figlia, Romina Carrisi, che ha raccontato su Instagram cosa è accaduto. Per fortuna nulla di grave, si tratta di un normale intervento di routine al quale l’ex moglie di Al Bano si era sottoposta diverso tempo fa (sempre per un intervento al ginocchio). “Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione”, scrive la figlia di Romina e Al Bano.

L'ex moglie del cantante sta bene. "È coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me!", dice ancora Romina jr che si mostra sui social con il camice verde ospedaliero, cuffia e mascherina. La Power, però, non ha pubblicato nessun post legato al ricovero in ospedale. Sui social c'è solo una foto del caffè. “Ogni vicino può essere un insegnante”, scrive. Nulla di più. La Power, che da oltre 20 anni non è più legata a Carrisi, vive sempre nelle grandi Tenute di Cellino (che si trova alle porte del Salento).

Lì c'è anche Loredana Lecciso, compagna di Al Bano (da cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido). Al suo ritorno troverà anche alcuni ragazzi che Loredana e Al Bano hanno deciso di ospitare: dei tratta di profughi scappati dalla guerra che si sta combattendo in Ucraina. Insieme, Al Bano e Loredana, hanno deciso di ospitarli. Un grande gesto che oggi viene raccontato da Nuovo (diretto da Riccardo Signoretti) che dedica una copertina alla coppia.

