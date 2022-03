Will Smith, non solo lo schiaffo: "Si è rifiutato", completamente fuori controllo agli Oscar

31 marzo 2022 a

Will Smith durante la notte degli Oscar 2022 ha dato fuori di matto. Non solo ha rifilato uno schiaffone al conduttore Chris Rock per una battuta infelice sull'alopecia di sua moglie ma si sarebbe pure rifiutato di lasciare la kermesse, secondo quanto ha comunicato l'Academy.

In sostanza l'attore, che ha vinto una statuetta come miglior attore, non ha voluto abbandonare il teatro e la cerimonia, nonostante gli fosse stato chiesto. Ma vediamo il contenuto della nuova nota diffusa nelle scorse ore dall'Academy, che ha fatto anche un mea culpa: "Vogliamo chiarire che gli è stato chiesto di uscire e che lui ha rifiutato, ma ammettiamo che avremmo dovuto trattare la situazione diversamente".

Secondo Deadline Hollywood, la richiesta a Will Smith di lasciare gli Oscar sarebbe arrivata dal produttore dello show, Will Packer. Anche se al momento non è ancora ben chiaro se questa stessa richiesta sia arrivata all’orecchio dell’attore o si sia fermata al suo entourage. Di sicuro nessuno di loro ha ascoltato la richiesta della produzione. Adesso Will Smith ha due settimane di tempo per replicare alle accuse. Per il prossimo 18 aprile è poi prevista la prossima riunione del Board. Vedremo cosa succederà all'attore che per aver perso le staffe si è rovinato il giorno più bello della sua carriera.

