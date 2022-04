Marta Fascina e Silvio Berlusconi, sfregio di Maurizio Crozza: "Ci vuole coraggio. Farlo al giorno d'oggi..."

02 aprile 2022 a

Nel mirino di Maurizio Crozza ci finiscono Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Il tutto nella puntata di Fratelli di Crozza trasmessa venerdì 1 parile in prima serata su Nove e in streaming su Discovery+. La coppia, insomma, dileggiata dal comico. Ma in questo caso non per il non-matrimonio celebrato due settimane fa. Bensì per le indiscrezioni dell'ultima settimana, secondo le quali Marta Fascina sarebbe incinta e, insomma, Berlusconi potrebbe diventare nuovamente papà. Indiscrezioni subito smentite dall'enoturage berlusconiano.

A Fratelli di Crozza, ecco lo sketch in cui il comico indossa i panni del leader di Forza Italia. E il finto Berlusconi si interroga: "Non li legge i giornali? Sono diventato un ragazzo padre. Ora mi toccherà mettere la testa a posto. Guardi che per fare un figlio al giorno d’oggi ci vuole coraggio, sa? Mia moglie non lavora, io sono pensionato...". Così rivolgendosi a un personaggio immaginario.

Satira sul gossip, insomma. La coppia Berlusconi-Fascina, ultimamente, è chiacchieratissima. Come detto prima le non-nozze, con tutto il corollario di indiscrezioni sulle spaccature in famiglia e le polemiche per l'endorsement del Cavaliere a favore di Matteo Salvini durante la cerimonia. Poi le indiscrezioni sulla paternità di Berlusconi, come detto smentite. Ma su cui Crozza ci ricama un brano del suo ultimo spettacolo...

