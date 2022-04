Lizzo, perizoma e lato B in primo piano sulla scaletta del jet: immagini vietate ai minori

12 aprile 2022 a

Immagini proibitissime ai minori. A far gridare allo scandalo è ancora una volta Lizzo, la cantante, 33 anni, simbolo dell'orgoglio oversize. Già, perché sui social ha postato un video clamoroso che la ritrae mentre sale la scaletta del suo jet privato indossando un capo della sua linea di intimo.

Occhiali da sole, reggiseno, e leggings a vita alta, ecco che questi ultimi sono squarciati in punti "strategici", ossia davanti, sui fianchi e sul lato B di Lizzo, che è una sorta di leggenda planetaria.

Per onore e precisione di cronaca, nel video si vede Lizzo scendere dal retro di un Suv nero di lusso per poi, impettita, avviarsi verso la scaletta del jet. La cantante si ferma a metà dell'ascesa per guardare le telecamere, ammiccando sensuale, da vera femme fatale. In sottofondo, nelle immagini montate, le note di un brano che la stessa Lizzo annuncia essere in uscita il prossimo 14 aprile. E l'artista si dice sicura del fatto che sarà "la canzone dell'estate".

