Paola Barale, "avere limiti non mi piace. Dopo... ognuno a casa sua": la rivelazione più intima

Francesco Fredella 12 aprile 2022 a

a

a

Paola Barale a cuore aperto. Senza segreti, senza filtri. "Non mi sono mai piaciuta, detesto invecchiare", dice a Oggi - il settimanale diretto da Carlo Verdelli. Da un po' di tempo è uscita dalle scene televisive, ma è in tour teatrale con la commedia "Se devi dire una bugia dilla grossa" con Paola Quattrini, Antonio Catania, Nini Salerno. Oggi la showgirl, 54enne, ripercorre la carriera. E, a proposito di amore, racconta: “Non ho appeso il cappello al chiodo, ma ognuno va a casa sua”.

"Lo fece in studio pieno, con microfoni aperti". Paola Barale confessa: chi è il big che l'ha umiliata





Paola Barale per anni è stata legata a Gianni Sperti e dopo la separazione si è avvicinata a Raz Degan. “Non sono stati leali, non siamo rimasti amici e con nessuno di loro avrei fatto un figlio”, svela ancora nel corso dell'intervista. Qualcuno sognerebbe di vederla in televisione, magari in un reality. Ma la Barale frena: “In tv vorrei fare l’intrattenimento, una tv che è un po’ sparita. E così mi è tornata la voglia di rimettermi in gioco”. La sua passione resta il teatro: “È stato come tornare a scuola, mi ha ridato entusiasmo”, racconta ancora a Oggi. “Una rinascita vera. Facendo le prove con i miei colleghi così bravi, giganti del talento, era come se facessi un corso di recitazione, ma senza pagare”. Una vita per anni in tv e poi la brusca frenata. Oggi, la Barale si dedica molto alla famiglia. "Per stare un po’ più vicino ai miei genitori, non faccio più i miei lunghi viaggi di una volta. E il teatro mi ha dato anche modo di spostarmi su e giù per l’Italia che è davvero bella”, racconta.

"Il potente che mi ha rovinato la carriera": Paola Barale vuota il sacco, una vergognosa rappresaglia



Capitolo amore. “Sono single e perennemente innamorata”, dice ancora. Dopo i suoi due grandi amori, Raz Degan e Gianni Sperti la parola fine? Almeno sui giornali. Nessuno scoop e tanta riservatezza. La Barale resta una delle donne più affascinati di sempre. "Non sono succube della moda, ho bravi amici che mi danno consigli. Per valorizzarsi bisogna solo esaltare le proprie caratteristiche. Io però non mi sono mai piaciuta. Detesto invecchiare, hai meno possibilità, meno energie, e avere limiti non mi piace", conclude.

"Cosa ho subito", "Ci vuole rispetto". Paola Barale accusa, Gianni Sperti bombarda: rissa tra ex

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.