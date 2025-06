Paola Barale, confessione da censura: "Come mi piacciono"

Paola Barale è stata ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi. La conduttrice televisiva ha parlato a lungo della sua carriera e della sua vita privata. E, come spesso le capita, si è lasciata andare anche a una provocazione sul genere maschile. "I ragazzi? Mi piacciono boni e giovani! - ha ammesso divertita - Spero di girare l’angolo e sbattere contro un metro e novanta, nero e bellissimo".

Non solo vita privata. Anche un excursus sulla sua carriera. In principio, Paola Barale non inseguiva i riflettori né pensava di avere un futuro in televisione. Sognava di diventare un'insegnante di Scienze motorie, godersi lunghi mesi di vacanza e circondarsi di amici sportivi. "Stavo facendo l'Isef, volevo essere una professoressa di ginnastica perché mi sembrava un lavoro poco impegnativo", ha spiegato senza fare troppi giri di parole.