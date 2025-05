Belve, Raz Degan spiazza tutti: "Sesso spirituale, come lo pratico"

"Era tutto finto. La macchina mediatica era la vera belva". A dirlo Raz Degan che, alle telecamere di Belve in onda martedì 20 maggio, racconta del blitz antidroga delle forze dell’ordine che sorpresero lui e Paola Barale mentre erano in vacanza all'Isola d'Elba. Incalzato da Francesca Fagnani, l'attore ammette che il blitz ci fu ma è sicuro che "a qualcuno non piaceva il nostro successo". Una vicenda, ha ricordato la stessa conduttrice, dalla quale sono stati entrambi assolti.

Poi l'intervista si fa più privata, con la conduttrice di Rai 2 che ricorda all’attore che all’Isola dei famosi Rocco Siffredi aveva riferito a Malena "una sua confidenza, che non fa più sesso dai 30 anni e che è solo spirituale". E Raz Degan conferma tutto: "Ho praticato ‘brahmachari’, cioè mantenere l’energia sessuale dentro per motivi spirituali". Tradotto: "Fai sesso ma non eiaculi. Lo pratico ancora oggi, da oltre 20 anni".