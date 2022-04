Victoria De Angelis dei Maneskin senza veli a letto. Via le lenzuola, roba da infarto

12 aprile 2022 a

Nessun velo per Vicrotia De Angelis. Non è una novità per la bassista dei Maneskin mostrarsi come “mamma l’ha fatta” al pubblico dei social ma anche a quello dei suoi concerti. E come ogni volta incendia i suoi fan.

La band del momento è ora impegnata a Los Angeles, non per una vacanza ma per la preparazione di un nuovo album che i fan incalliti non vedono l’ora di ascoltare. Nella vivace L.A. il gruppo sta lavorando duramente per dar vita a un prodotto degno del loro talento. La data prevista per l’uscita del disco è verso la fine del 2022. Tanto duro lavoro quindi per i ragazzi che non vogliono deludere le aspettative dei fan, ma anche altrettanto divertimento nella City of Angels.

Ecco la carrellata di foto postata dalla bassista:

Ieri sera, 11 aprile, la bassista ha pubblicato dopo una serata con gli amici, il suo “best of the day” ovvero una carrellata di foto della giornata trascorsa. Tra tutte spicca una foto hot. La ragazza si è scattata un selfie a letto nuda. Anzi no. A coprire il capezzolo un fiorellino azzurro, altrimenti Instagram gliela avrebbe rimossa. Come è già successo. Capelli biondi sciolti e lenzuola bianche hanno fatto da cornice a questa foto molto apprezzata, visti i commenti sotto al post. Quale sarà quindi il prossimo scatto che regalerà la bassista ai suoi seguaci?

