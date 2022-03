Le Iene, Giorgia Soleri-choc: "Guarda bene", ecco il suo pelo

31 marzo 2022 a

a

a

Sono sempre più le donne che lasciano crescere liberi i peli su gambe e ascelle. Alessandro Onnis de Le Iene ha deciso di parlarne con alcune blogger, star e modelle. Tra queste c'è anche Giorgia Soleri, influencer e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, che ha spiegato i motivi alla base della scelta di non depilarsi, nel nome della libertà del proprio corpo. Senza dimenticare i tanti pregiudizi che spesso è costretta ad affrontare.

Damiano David e Giorgia? Scordateveli così: "Giochi di lingua". Una roba spintissima | Foto

"Questa è esattamente una polaroid della realtà in cui vivamo - ha detto la Soleri al programma di Italia 1 -. E' doloroso pensare che siamo ancora a dire che se alzo le ascelle e ho i peli e chiedo di essere accettata la gente ride". A un certo punto l'inviato de Le Iene le ha chiesto di vedere i suoi peli: "Posso?". E lei a quel punto gli ha mostrato le gambe e scherzando gli ha detto: "Scusa tu hai notato i peli e non le mie bellissime ciabatte?".

Qui il servizio de Le Iene sulle donne e la scelta di non depilarsi

Giorgia Soleri? "Finta malata, a che gioco giochi". La vergogna in casa di Damiano David

Quando Onnis le ha chiesto se avesse i peli solo sulle gambe, l'influencer ha alzato il braccio per far vedere anche i peli sotto l'ascella. "Pensa che roba, tu ce li hai anche in faccia, che schifo", ha aggiunto ironicamente la Soleri riferendosi all'inviato e alla sua barba. Oggi, comunque, sono tantissime le star nel mondo che hanno deciso di non radersi per mandare un messaggio: Madonna, Julia Roberts, Cara Delevigne. "Ho avuto i primi peli sotto le ascelle in quinta elementare - ha raccontato ancora Giorgia Soleri - ho chiesto a mia mamma di farmi depilare e lei mi ha detto che ero troppo piccola. Quindi io mi sono sfregiata le ascelle con il rasoio e allora mia mamma mi ha portato a fare la ceretta". Da lì in poi ha affrontato un percorso che l'ha aiutata a comprendere di non doversi più sentire costretta a depilarsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.