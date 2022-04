Eva Henger in "condizioni complicate": ricovero d'urgenza dopo un incidente, due morti

Francesco Fredella 29 aprile 2022 a

Un incidente d'auto mette i fan di Eva Henger in allarme. L'ex attrice hard si trovava in auto con il marito e, secondo le prime testimonianze, le condizioni sarebbero “complicate”. L’impatto è avvenuto in Ungheria e subito dopo sarebbe stata trasportata in ospedale. A dare la notizia sui social è stato Alessandro Rosica, che ha ricostruito l'incidente che la Hanger ha avuto insieme a suo marito Massimiliano Caroletti. Ecco la ricostruzione: "I due stavano viaggiando nei pressi di Kaposvar, in Ungheria. Nell'impatto sarebbe morta una coppia di anziani". Sempre secondo la ricostruzione dei fatti, fornita da Alessandro Rosica, i due avrebbero riportato serie ferite: per questo motivo è stato necessario il trasporto in ospedale in eliambulanza.

E pare che la 49enne si starebbe sottoponendo ad un’operazione a gamba e braccio. Per Caroletti, invece, una frattura allo sterno. Per fortuna non sono in pericolo di vita. Eva Henger ha una figlia, Mercedesz (frutto dell’amore con il produttore Riccardo Schicchi). Si parla di un loro arrivo sull’Isola dei Famosi (dove sono già state). Tra le due, tra l'altro, ci sono state incomprensioni in passato che potrebbero essere state arginate. Per la Henger è stato un periodo complesso: gli attacchi di panico e il ricovero in codice rosso a Roma diversi mesi fa.

Un brutto episodio che ricorda al settimanale Oggi. Acqua passata. Dalle scene televisive sono sparite entrambe, Eva e Mercedesz, che in passato erano state ospiti di Barbara d'Urso per raccontare le vicende di famiglia. In quel periodo Mercedesz era fidanzata con Lucas Peracchi, ma la loro storia è finita da un anno circa.



