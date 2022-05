Fedez, brutale attacco alla Rai: "Volevo esserci, ma...". Esplode il caso

01 maggio 2022 a

“Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”: Fedez ha scritto questo messaggio in una storia su Instagram lanciando una frecciatina alla Rai, con cui l’anno scorso ha avuto un’accesa discussione proprio per via della sua esibizione sul palco di Piazza San Giovanni a Roma per il Concertone. L’evento, organizzato CGIL, CISL e UIL con iCompany, rappresenta un momento importante per ricordare e sottolineare i diritti dei lavoratori.

Per capire meglio il messaggio del rapper bisogna ritornare a un anno fa, quando si scatenò il caos per le frasi pronunciate durante il concerto. Fedez prima denunciò un tentativo di censura da parte della Rai e degli organizzatori e poi sul palco pronunciò un monologo contro alcuni esponenti della Lega e contro gli oppositori del Ddl Zan.

La serata, come ricorda FanPage, portò a uno scontro col leader della Lega Matteo Salvini. Cui il cantante rispose pubblicamente: “Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uomo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro".

