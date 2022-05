Concertone primo maggio, Bugo nella bufera: "Ma ha i colori della Russia?"

01 maggio 2022 a

a

a

Bugo è stato uno dei personaggi più chiacchierati del concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il cantante è stato criticato per la sua conduzione, ma anche per la sua maglietta, che non è passata inosservata agli utenti dei social. In molti infatti hanno notato che le tre righe sulla t-shirt bianca riportano i colori della bandiera russa.

In realtà la maglietta scelta dal cantautore rappresenta un tributo all'iconico concerto tenuto dagli Oasis nel 1996 nel villaggio di Knebworth, nell'Hertfordshire. Ma sul web non si è potuto fare a meno di sottolineare che le tre bande colorate, seppur in un ordine diverso, riportano esattamente i colori della bandiera russa. Diverso invece l'abbigliamento dall'altra conduttrice, Ambra Angiolini: un maglione a righe gialle e blu, chiaro riferimento alla bandiera ucraina.

"Ubriaco, parla in modo sconclusionato". Concertone primo maggio, Bugo nella bufera: insinuazioni choc

Pur trattandosi quasi sicuramente di un caso, una coincidenza, i telespettatori più attenti lo hanno subito notato. Qualcuno per esempio ha scritto: “Ma per par condicio si è messo i colori della Russia? Ma ditegli di cambiare maglietta, per carità”. Poi, alla sua seconda uscita sul palco – come ha notato il Giornale -, il cantante si è presentato con una giacca di jeans sulla maglietta. Che qualcuno gli abbia fatto notare il dettaglio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.