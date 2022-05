Laura Pausini e Alessandro Cattelan? "Cosa è successo nei camerini", fuori tutta la verità

Francesco Fredella 13 maggio 2022 a

a

a

Buona la seminifinale. Alessandro Cattelan e Laura Pausini, insieme a Mika, convincono ancora tutti. Eppure, prima dell'inizio dell'Eurovision, alcune indiscrezioni parlavano di Laura Pausini e Alessandro Cattelan ai ferri corti. Tutto, però, viene superato dal loro feeling sul palco con gli occhi dell'Europa puntati addosso. Adesso la Pausini, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa svela che tipo di rapporto c'è con Alessandro. “Quando siamo tornati in camerino alla fine della serata ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia”.

E poi, i due hanno festeggiato il compleanno di Cattelan insieme alle rispettive figlie. Nulla che farebbe pensare ad un po' di astio. La Pausini, sicuramente, è una fuoriclasse che fa sognare l'Italia ed il mondo intero con la sua musica. Ma anche come conduttrice supera la prova del fuoco a pieni voti. Tra l'altro lei è alla conduzione dell’Eurovision Song Contest, su Amazon Prime Video va in onda il film-documentario sulla sua vita dal titolo “Piacere di conoscerti”. Non dimentichiamo, però, che il vero debutto da conduttrice arriva con “Laura e Paola” su Rai 1 insieme a Paola Cortellesi. “Io e lei quando siamo sedute sul divano ne parliamo ma siamo sempre occupatissime. Un giorno però troveremo il tempo e lo rifaremo. Promesso”, afferma la cantante.

Poi parla dell’Eurovision: “Spero di non aver deluso le aspettative”. La Pausini è stata una vera professionista della tv e della musica. Insieme a lei, per la parte legata ai commenti, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Ma la sua frase, “Spero di non aver deluso le aspettative”, fa capire a tutti quanto sia sempre con i piedi per terra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.