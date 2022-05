Achille Lauro agli Eurovision? Finisce malissimo: dopo lo show sul palco...

Francesco Fredella 13 maggio 2022 a

Achille Lauro non va in finale. Una scossa per lui che gareggia con San Marino. Sfuma la possibilità di arrivare all'ultima puntata dell'Eurovision, in onda domani sera, sabato 14 maggio, su Rai1. L'ormai leggendario cantante, sempre sopra le righe, deve fare i conti con i voti delle nazioni e non ce la fa a passare il turno. Uno stop. Ovviamente, non è mancato un look davvero unico di Achille Lauro, che ha dato spazio alla sua genialità.

La seconda semifinale fa passare alla finalissima altri 10 artisti, ovviamente senza il rappresentante di San Marino e nemmeno Emma Muscat - in corsa per Malta - ce la fa. Invece, conquistano un posto nella finale di sabato sono i concorrenti di Belgio (Jérémie Makiese con “Miss You”), Repubblica Ceca (We Are Domi con “Lights Off”), Azerbaijan (Nadir Rustamli con “Fade To Black”), Polonia (Ochman con “River”), Finlandia (The Rasmus con “Jezebel”), Estonia (Stefan con “Hope”), Australia (Sheldon Riley con “Not The Same”), Svezia (Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”), Romania (WRS con “Llámame”) e Serbia (Konstrakta con “In Corpore Sano”).

E poi ci sono cinque qualificati di diritto che vedremo sabato: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania e a Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. Adesso si attende l'esibizione di Blanco e Mahmood che potrebbero presentarsi sul palco solo con i calzini. Potrebbe parlarne tutto il mondo, tra l'altro i due cantanti - che stanno conquistando le classifiche con "Brividi" - piacciono a tutti: grandi e piccoli. Ora più che mai il palco dell'Eurovision potrebbe lasciare il segno della loro carriera.

