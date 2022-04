Striscia la notizia, "Mara Venier sta infoiata": la frase rubata a Jovanotti, Rai a luci rosse

30 aprile 2022 a

Rivelazioni piccanti su Mara Venier, direttamente da Jovanotti. O perlomeno, il Jovanotti di Striscia la notizia, capolavoro "deepfake" al servizio della rubrica "Ambiente Ciovanotti". Il nome è tutto un programma, ma per una volta il Lorenzo di Antonio Ricci si concentra su altro.

"Scusatemi se non mi sono fatto vivo la scorsa settimana, ma ho preferito nascondermi per un po'. Recentemente sono stato ospite di Domenica In e sono ancora un po' scosso. Altro che riscaldamento globale, il vero problema sono le caldane di Mara Venier".





Impossibile non partire dal fischio in studio di Jova: "Lo trovo erotico - si era complimentata Zia Mara su Rai 1 -. Proprio me sta...". "Hai avuto fidanzati che fischiavano...", la replica imbarazzata del cantautore. "Ragazzi, non so più come liberarmi di Zia Mara, questa qua è infoiata - spiega a Striscia -. L'altra sera stavo fischiettando sotto la doccia ed è sbucata dal gabinetto. Questa qua sente il richiamo da centinaia di chilometri di distanza. Questa qua è ossessionata dalla gente che fischia...".

E in sottofondo si sente una Mara scatenata: "Apri 'sta porta che m'attizza Jovanotti che me fischietta dietro. Fischiettami tutta...". "Ecco perché è ossessionata da Achille Lauro", chiosa velenoso il Jova di Striscia.

