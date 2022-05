Maneskin, “che fine ha fatto Victoria De Angelis”: con chi l'hanno sostituita in tv

21 maggio 2022 a

I Maneskin sono stati ospiti del prestigioso Tonight Show di Jimmy Fallon per la seconda volta in pochi mesi. L’ennesimo riconoscimento dello status di star internazionali per la rock band romana, che però per un imprevisto dell’ultimo minuto non si è presentata al completo in una delle principali trasmissioni americane. Victoria De Angelis, bassista del gruppo, ha infatti dovuto dare forfait a causa di un problema di salute.

I Maneskin si sono comunque esibiti con il loro ultimo singolo, dal titolo Supermodel, ma lo hanno fatto con un “sostituto” d’eccezione per la De Angelis. Il padrone di casa, Jimmy Fallon, ha mostrato una clip per spiegare che Victoria non stava bene e che avrebbe preso lui il suo posto. Di conseguenza si è presentato sul palco indossando una parrucca bionda: “Benvenuti al Tonight Show, i Maneskin suoneranno stasera e questa è una storia vera. Abbiamo saputo questa mattina che Victoria non avrebbe potuto essere qui perché è malata, sta bene ma loro avevano bisogno di un bassista così mi hanno chiesto se avessi potuto suonare”.

Quindi Fallon ha colto al volo l’occasione per mettere in piedi un siparietto unico: “È veramente successo stamattina alle 11 e mi hanno mostrato come fare. Posso fare questa cosa per Vic, per il rock and roll e per il mondo”. Durante l’esibizione il conduttore si è mosso davvero come se fosse la bassista dei Maneskin: un siparietto molto apprezzato dai telespettatori del Tonight Show.

