Charlene di Monaco, Gemma Galgani scrive alla principessa: "Anche senza la corona in testa..."

Charlene di Monaco è tornata sui social: la principessa ha condiviso uno scatto in cui appare assieme alla figlia Gabriella. Le due hanno partecipato alla Montecarlo Fashion Week, un evento di gala in occasione del quale hanno sfoggiato look eleganti e piuttosto lavorati. "Ho amato ogni momento nel preparare la mia principessa per il suo primo evento ufficiale", ha scritto Charlene a corredo della fotografia.

Dopo le voci sull'imminente divorzio dal marito, Alberto di Monaco, la volontà di lasciare il Principato e vivere in un posto tranquillo, Charlene è tornata a gamba tesa sui social con questo scatto, che poi è stato parecchio apprezzato dai suoi seguaci. Tra i numerosi mi piace - circa 60mila - e commenti al post, è comparso anche quello di Gemma Galgani, dama del Trono over di Uomini e donne. Non è la prima volta, tra l'altro, che la Galgani scrive e si rivolge direttamente a Charlene. Le parole della dama, un po' nostalgiche forse per la mancata maternità, hanno emozionato e commosso tutti.

"L'abbraccio di una mamma regna sovrano, anche senza corona in testa - ha scritto la dama del dating show di Canale 5 -. Mia amata principessa Charlene quanta amorevolezza, quanta dolcezza, il linguaggio del cuore di una mamma!".

