Adriana Volpe a Cannes, la foto sul letto in hotel: visione proibita

Anche Adriana Volpe ha calcato il red carpet del Festival di Cannes. La conduttrice ed ex opinionista del GfVip accanto a Sonia Bruganelli ha sorpreso tutti col suo abito nero, arricciato dalla vita in giù. Si tratta, come scrive TgCom24, di un 19:13 Dresscode, che le lasciava le gambe scoperte sul davanti. Dietro, invece, il vestito si manteneva lungo fino alla caviglia. A completare il look sobrio ed elegante, capelli mossi e sciolti e un trucco semplice ma deciso.

La presentatrice non ha potuto non condividere qualche scatto dell'importante evento sul suo account Instagram, dove ha scritto: "Momenti di magia". Tanti i commenti di apprezzamento, sia da parte dei suoi fan che da parte di colleghi e personaggi noti. Tra questi Manila Nazzaro, che le ha scritto: "Che bella", ma anche Stefania Orlando che ha commentato "Bellissima". Messaggi di supporto pure da parte di Monica Setta e Giovanni Ciacci.

In un altro post, invece, la Volpe si mostra sempre con l'abito del festival addosso, ma stesa a letto, probabilmente in albergo. La conduttrice ha un braccio dietro la testa e le gambe scoperte piegate verso il petto. A corredo di questo scatto ad alto tasso di sensualità questa didascalia: "Strike a pose (mettiti in posa)".

