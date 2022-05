Ginevra Lambruschi lasciata da Antonucci: "Ora farò da mamma e papà a nostra figlia"

30 maggio 2022 a

È arrivata al capolinea la relazione tra Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci a pochi giorni dalle nozze. La notizia è stata data dalla stessa influencer in post su Instagram. Non sono ancora arrivate però notizie dal calciatore che per il momento pare essere in silenzio stampa.

I due stavano insieme da ben tre anni e dal loro amore è nata Sophie una bambina di poco più di un anno. Nei programmi della coppia era previsto un matrimonio tra pochi giorni ma, il calciatore del Cittadella, ha deciso di abbandonare a un passo dall'altare la compagna. Lei si è sfogata in un post Instagram chiarendo anche la dura situazione che si è ritrovata a vivere da un giorno all'altro: "Ciao ragazzi, volevo giustificare l'assenza di questi giorni, per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio "ex compagno" a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi".

Ecco lo sfogo dell'influencer in un post Instagram:

La Lambruschi ha poi continuato: "Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la priorità è mia figlia Sophie". L'influencer. 24enne, dopo la storia con Nicolò Bettarini, fiiglio di Stefano e Simona Ventura, e con Pierpaolo Pretelli, attualmente fidanzato con Giulia Salemi, aveva ritrovato la serenità con il 23enne attaccante del Cittadella. Fin dall'inizio i due hanno condiviso la loro storia sui social, accerchiandosi di un grande numero di fan che li adorava, ora però, sembra essere tutto svanito.

