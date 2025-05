Belve, Paola Iezzi sconvolge Fagnani: "Mi sento un gay nel corpo di una donna"

"Lei ha detto che ha cominciato a fare strani pensieri ossessivi. Quali?", ha domandato Fagnani. " Pensavo spesso alla morte , pensavo che per me poteva finire lì - ha rivelato Paola - Quando ci siamo separate mi sentivo persa. Sentivo che niente aveva più senso. Mi sono preoccupata e mi sono detta: è arrivato il momento di farmi aiutare ".

Paola Iezzi è stata ospite di Belve nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 6 maggio. In un'intervista intensa, la cantautrice si è lasciata andare alle domande poste dalla conduttrice Francesca Fagnani . "Il momento più complesso nel 2013 quando si interrompe il sodalizio tra lei e Chiara", ha annotato la padrona di casa alludendo alla carriera della cantautrice. "Sono stati dieci anni intensi e difficili per noi due, ma di grande apprendimento", ha replicato lei.

Poi la rivelazione sulla sua vita sessuale: "Mi sento un gay nel corpo di una donna. Ho sempre avuto un debole per le donne intelligenti e con un piglio un po’ maschile, un po’ come lei…. Diciamo che l’altra cosa mi piace molto di più!". A quel punto, la conduttrice le ha domandato se è sempre stata monogama o meno. Paola Iezzi, che ha lo stesso compagno da 18 anni, ha rivelato: "Lo dico a Belve per la prima volta. Abbiamo avuto una crisi e ci siamo lasciati per 6 mesi".