Striscia la Notizia, "una foto di Michelle nuda": blitz di Gerry Scotti, Hunziker in imbarazzo

01 giugno 2022 a

a

a

Una foto inedita di Michelle Hunziker. Nella puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 mercoledì 1 giugno, Gerry Scotti e la conduttrice svizzera hanno voluto deliziare i telespettatori con alcuni loro scatti di quando erano piccoli. Dopo quelli mostrati dalla Hunziker che ritraggono il collega, ecco che Gerry passa in rassegna immagini della showgirl. Dopo quella con il vestitino e i capelli corti ne arriva un'altra.

"Barba e sopracciglia, due gemelli". Striscia la Notizia trova il sosia di Giarrusso: è proprio lui, da non credere | Guarda

A presentarla lo stesso Scotti che la introduce così: "Una foto di Michelle Hunziker nuda". Nello scatto la si vede in un catino mentre da piccola fa il bagnetto, I due ricordano così la loro infanzia felice, prima di presentare i temi della nuova puntata del tg satirico di Antonio Ricci.

Striscia la Notizia, ricordate l'infermiera sexy? Ecco com'è e cosa fa oggi, incredibile | Guarda

Tra questi i reperti italiani tenuti male, la polemica sul call center Ita, i rimborsi agli allevatori che hanno subito danni a causa dei lupi e, come non poteva mancare, la parodia sui politici come Mario Draghi e Matteo Salvini.

Michelle Hunziker si presenta così in studio: spacco da capogiro, la gonna si apre | Guarda

Qui la presentazione della puntata del primo di giugno condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.