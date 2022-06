Damiano dei Maneskin, spunta la foto hard: come si copre i "gioielli", scandalo in Germania

05 giugno 2022 a

Concerto dopo concerto, i Maneskin fanno impazzire l'Europa. Ora la band si trova in Germania e si è esibita al Rock am Ring, davanti alla bellezza di 100mila persone. "La stagione dei festival è appena iniziata, il pubblico più scatenato di sempre", hanno ringraziato i fan con queste parole.

Per i Maneksin è un momento d'oro, che dura ormai da anni: acclamati anche all'esclusivo festival metal. Ma della band, ora, si parla anche per un'altra ragione. O meglio, si parla di Damiano David. Perché? Presto detto, perché in un rullino di foto pubblicate sul profilo Instagram ufficiale del gruppo e tutte dedicate all'esibizione in Germania, ecco spuntare uno scatto che lo ritrae in un... nudo integrale. A coprirgli i "gioielli" un asciugamano . Qui in calce, il rullino con la foto:

