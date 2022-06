Emma Marrone a Campovolo, è panico: "Portatelo via", costretta a fermare il concerto

Francesco Fredella 13 giugno 2022 a

“Ferma! Ferma! Ferma! Ferma! Oh! Oh! Portatelo a prendere aria, scusate! Voi che siete forti cercate di aiutare la sicurezza, grazie ragazzi. […] Ci siamo? Posso andare ora? Ve la rifaccio meglio, dai!”: Emma Marrone ferma un concerto. Stop totale. I fan prima di tutto e la cantante salentina, nata artisticamente ad Amici, lo sa bene. Per questo motivo interrompe la sua esibizione durante il concerto evento “Una Nessuna Centomila”, che si è tenuto a Campovolo.

Si tratta di un grande evento che è stato più volte rimandato a causa della pandemia. Adesso, finalmente, si è svolto. Sul palco, oltre a Emma Marrone, sono salite numerose altre artiste per ribadire di essere tutte contro la violenza di genere e per chiedere uguaglianza fra uomini e donne. Fiorella Mannoia, Giorgia, Elisa, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini e Laura Pausini, solo per citare alcuni nomi.

Intanto, c'è grande emozione per Emma Marrone. Che sui social, dove è seguitissima, scrive: “Non ho ancora trovato le parole per esprimere tutta la mia gioia e a la mia gratitudine per il concertone di Una Nessuna Centomila. Eravate tantissimi. Il primo ringraziamento va proprio a voi! Grazie alle mie splendide colleghe e a mio cugino. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questo show. Care donne io sarò sempre dalla vostra parte". Per lei, sicuramente, una grande emozione. Indescrivibile.



