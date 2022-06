Vanessa Incontrada sul palco di Napoli per Gigi D'Alessio, il coro del pubblico in piazza

18 giugno 2022 a

I sociale "impazziscono" per Vanessa Incontrada. L'attrice e presentatrice spagnola è stata la grande protagonista sul palco del concerto di Gigi D'Alessio "a casa sua", a Napoli, per celebrare con Gigi - Uno come te i 30 anni di carriera. La prima delle due serate-evento in piazza Plebiscito, trasmessa in diretta su Rai1, catalizza i commenti su Twitter, Instagram e Facebook.

Grande apprezzamento per le performance canore, che hanno visto D'Alessio duettare con colleghi e amici di una vita sulle note di canzoni diventante ormai "classici" non solo della musica napoletana ma del pop nazionale. Tra i momenti più emozionanti, non a caso, gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele e il duetto di Gigi con il figlio, il rapper Lda lanciato da Maria De Filippi nell'ultima edizione del talenta di Canale 5 Amici.

Ma i commenti riguardano soprattutto la Incontrada, reduce da giorni di polemiche roventi. Prima un post su Instagram che la ritraeva in versione runner, "una foto ritoccata" secondo molti hater e critici. Quindi la copertina su Nuovo che la ritraeva in costume in spiaggia: "Una vergogna", una foto "impietosa", "body shaming" sono solo alcune delle contestazioni al settimanale, accusato di aver voluto infierire sul fisico "burroso" della Incontrada. Che sul palco napoletano incassa la più clamorosa delle "vendette": appena appare, il pubblico in piazza canta a squarciagola il coro "Sei bellissima", sulle note di Loredana Bertè. E tanti saluti ai criticoni.

