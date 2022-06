Aurora Ramazzotti: "No, scusate... non è lei". Disastro in diretta: attimi di gelo a Mediaset

Francesco Fredella 29 giugno 2022 a

a

a

Gaffe? Forse si. Stavolta, però, tocca ad Aurora Ramazzotti, al timone assieme a Elenoire Casalegno del concerto LoveMi organizzato da Fedez. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker mette piede sul palco di piazza Duomo e si rende protagonista di uno scivolone, una gaffe.



Dopo i saluti, le conduttrici lanciano il primo artista della serata. La Casalegno fa il lancio, Aurora deve chiuderlo in scioltezza. Ma arriva un lapsus, complice forse l'emozione. Si deve esibire Rosa Chemical, ma Aurora annuncia Rose Villain. L’assonanza dei due nomi sicuramente la tradisce, insieme ad un po' di emozione. Che non manca mai.

“Avete capito, siete già carichi, è con noi Rose Villain”, urla in piazza la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. “Nooo, Rosa Chemical, scusatemi, sono emozionata”, dice correggendosi. E poi interviene la Casalegno: “Aurora, ci sta, è la diretta”. Gaffe servita e concerto iniziato!

Un grande evento in piazza Duomo, totalmente gratuito grazie al quale il rapper Fedez lancia una raccolta fondi attraverso il numero 45595 a favore della Fondazione Tog-Together To Go. In prima linea c'è anche Chiara Ferragni, che riceve una serie di critiche da una parte della Rete. Secondo alcuni utenti sarebbe stata troppo inquadrata, ma secondo altri invece questo avrebbe aiutato a sensibilizzare le donazioni. Tra l'altro: cosa c'è di male? Proprio nulla.

