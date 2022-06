Chiara Ferragni, crollo emotivo in pubblico: le immagini strazianti

29 giugno 2022 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 28 giugno. Siamo in piazza Duomo, a Milano, per il Love Mi, il concerto-evento organizzato da Fedez e J-Ax. Non solo la reunion ufficiale tra i due, che si sono riappacificati recentemente dopo molto tempo. Ma anche un clamoroso, importantissimo, ruggente ritorno allo show per il rapper, che come è noto è stato recentemente operato per una grave forma di tumore.

Fedez sul palco, Chiara Ferragni inquadrata dalla regia: crollo emotivo in diretta | Guarda

Tra il pubblico, ovviamente, anche la moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Alla quale il rapper ha dedicato una struggente dedica e una canzone. E così, ecco che dopo il concerto, la Ferragni ha pubblicato sui social il momento della dedica. Momento in cui le telecamere indugiavano molto sul suo volto, commosso, solcato dalle lacrime.

E rilanciando le immagini, Chiara Ferragni ha commentato: "Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione. Ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te ", ha concluso Chiara Ferragni, in un messaggio molto sentito.

Per inciso, durante e dopo il concerto, è esplosa una polemica-social. La ragione? Troppe inquadrature per Chiara Ferragni. Ed in effetti la regia di Italia 1 ha indugiato e non poco su di lei. Magari esagerando. Per certo non nel momento della dedica.

