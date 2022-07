Elisa Isoardi mozzafiato: top ad alta seduzione, ritorno col botto

01 luglio 2022 a

a

a



Era stata fatta fuori dalla Rai. Oggi, però, Elisa Isoardi torna in viale Mazzini entrando dalla porta principale. La conduttrice presenta "Vorrei dirti che", il nuovo programma su Rai 2, che andrà in onda di domenica e farà concorrenza a Mara Venier. Si tratta, a quanto pare, di una trasmissione tutta sua. Desiderata, sognare.vMa la Isoardi dovrà vedersela con Mara Venier e la sua Domenica In: imbattibile, che vola con uno share stellare. Come andrà? Un vero mistero. Ma alla presentazione dei palinsesti Rai 2022-2023 la Isoardi si presenata al top, come da manuale di alta seduzione.

Elisa Isoardi, il faccia a faccia che le sblocca la carriera? Rai, tam-tam impazzito



Per lei si tratta dei ritorno in tv dopo "La Prova del Cuoco" nel 2020. Lo show cooking chiuse i battenti e lei cercò rifugio all’Isola dei Famosi, dopo Ballando con le stelle. Ma a Mediaset nessuna porta aperta. "Vorrei dirti che" è pronto: andrà in onda tutte le domeniche pomeriggio dalle 15. Su Instagram, la Isoardi dice: “Felice di essere tornata a casa, vi aspetto a Settembre”. Non mancano i commenti dei fan: “Noi felicissimi del tuo splendido ritorno”.

Ilaria D'Amico, "prima serata su Rai 2". Indiscrezioni esplosive: a chi "ruba" il posto"

“Quanta freschezza, settembre è dopodomani, ci sarò anche perché se l’attesa è già tutto questo, il programma è nuovo e particolare. È questo che aspettavo aria fresca aria giovane insomma @elisaisoardi”. “Cara Elisa, vorrei dirti che lo meriti davvero e che ti aspetto e stringo in un abbraccio sincero!!! Finalmente!!! Era tempo che il tuo dolce sorriso di sole tornasse in TV!!! Grazie alla RAI!!! Nell’attesa sempre buone cose!!!! ”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.