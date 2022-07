Spiagge & festival: un'estate 2022 di musica e coccole tra Praja, Zen, Fino, Papeete, Domina, The Beach

07 luglio 2022 a

La tendenza è ormai chiara: l'estate 2022 è un momento di ripartenza 'col botto' per concerti, discoteche, ristoranti, bar con dj... e prima di tutto per spiagge che propongono intrattenimento & coccole da regalarsi sotto l'ombrellone. Nonostante la guerra in corso e una pandemia non così lontana, gli italiani e i tanti turisti vogliono divertirsi. Anche in famiglia, non solo quando sono teen ager o hanno vent'anni.

Ecco quindi un giro d'Italia pieno di divertimento che parte dalla Sardegna e arriva in Sicilia, senza dimenticare Bergamo e il Piemonte. Perché gli italiani si rilassano in modo nuovo, spesso restando nello stesso posto dal mattino alla notte: ad esempio, al Fino Beach di Cala Sassari / Golfo Aranci, uno spazio dallo stile informale ma allo stesso tempo altamente qualitativo. Cene spettacolo sotto le stelle, il nuovo format del sunset aperitif, il mercoledì Jungle Fever… tutto orchestrato da un maestro del sound come Nello Simioli.

In Sicilia il turismo, finalmente, fa rima con intrattenimento di mille tipi e non solo con mare, cibo e arte. Greenvalley pop fest, evento pensato per promuovere la cultura dell’ambiente il 24 luglio porta nel Bosco della Ficuzza, una splendida oasi naturalistica a 50 km da Palermo, porta il sound e l'energia di artisti come Elettra Lamborghini, Riki, Rhove, Anna, Mida, Nika Paris, Vegas Jones, Astol, Low Low (...). E che succede invece al Domina Zagarella di Santa Flavia, (Palermo)? In un resort di livello internazionale si sceglie tra piatti siciliani d'eccellenza, prodotti dell'isola selezionati con cura e notti scatenate al The Beach, con 10 artisti sul palco, party da vivere al ritmo di dinner show che sono un'assoluta novità sull'isola e non solo.

E che succede in Salento, a Gallipoli, che molti considerano l'Ibiza italiana? Alla Praja, probabilmente la discoteca italiana più rappresentativa, aperta per 60 notti consecutive, il line up di artisti che si esibiscono è semplicemente unico. Tra gli altri, citiamo almeno Bob Sinclar (4/8), Salmo (12/8), Ana Mena (3/8), Steve Aoki (11/8), Salmo (12/8). La novità per il top club gestito da Musicaeparole che ci si muove a tempo anche ogni pomeriggio, con party scatenati, grazie alla collocazione strategica del locale, che è a Baia Verde... proprio la spiaggia in cui prende vita Zen Beach, la location giusta per oziare al centro della scna. Qualche giorno fa, qui in vacanza, c'erano i creator di Defhouse, influencer da milioni di follower come Alessia Lanza, Yusuf Panseri, Simone Berlini Davide Moccia, Emily Pallini (...).

Tra tante novità, ecco una conferma che da oltre vent'anni dà ritmo e stile alla Romagna e non solo: è Papeete Beach. I suoi celeberrimi beach party, imitatissimi, sono il palcoscenico di brand, tendenze e tormentoni estivi, mentre sotto l'ombrellone o al nuovo ristorante La Pluma è possibile regalarsi piatti della tradizione romagnola, spesso rivisitati dallo chef campano Vincenzo Caputo. E ogni sabato che si fa? Si fa tardi col sorriso a Villapapeete, perfetta per guardare e farsi guardare.

Per fortuna il divertimento, nell'estate 2022, non manca anche non lontano dalle città e dà energia a festival molto diversi tra loro: il 29 luglio, nel verde della Valeseriana, a Rovetta (BG) c'è Lifeworld, un appuntamento pieno show, performance e la musica di top dj come Rudeejay. Non mancano splendide showgirl come Giada Brincè e Julia Joy Violinist. Si deve aspettare il 2 settembre per l'inizio de Il Foro Festival 2022, aCarmagnola (TO). Fino all'11 settemmbre, ecco 10 serate che mettono sul palco grandi artisti come Mario Biondi, Ivana Spagna e Cristina D’Avena. Non manca il Sunshine Gospel Choir, una formazione da 40 elementi, Dagma Night ed il format Mania ‘90.

