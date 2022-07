Brian Jackson, "l'uomo Del Monte ha detto sì": morto l'attore del celebre spot, che fine aveva fatto

09 luglio 2022 a

Girava per le piantagioni in abito bianco e panama in testa nella famosa pubblicità degli anni ’80 dove il claim era "L'uomo Del Monte ha detto sì". E l’uomo che dava l'ok alla frutta migliore era Brian Jackson. L’attore britannico si è spento nella sua casa di West London dopo una lunga battaglia contro il cancro alla prostata. Ma Brian Jackson non era solo la pubblicità Del Monte. Aveva infatti lavorato molto con Roger Moore e Ginger Rodgers, mentre sul grande schermo è apparso in numerose pellicole, fra cui Il ritorno della Pantera Rosa, The Avengers e Gli eroi di Telemark.

Nel corso della sua lunghissima carriera Jackson ha anche prestato la voce a svariati documentari, pubblicità e trailer cinematografici, anche se la vera popolarità gli è appunto arrivata con la Del Monte, che lo assunse in esclusiva per i suoi famosi spot. “Quegli spot, per i quali sono molto grata, hanno pagato dove vivevamo e la mia educazione", ha detto la figlia minore Jo al Sun. "E con i soldi della pubblicità mio padre si era anche comprato una Jaguar gialla, perché gli ricordava le banane. Era molto divertente, raccontava aneddoti davvero incredibili ed è stato un attore fino all’ultimo istante della sua vita”.

