Tony Binarelli, morto il mago di Rai e Mediaset: soltanto un anno fa...

12 luglio 2022 a

a

a

Tony Binarelli è venuto a mancare all’età di 81 anni a causa di una malattia con la quale stava combattendo da lungo tempo. Nato a Roma il 16 settembre del 1940, Binarelli era diventato molto popolare in qualità di mago e prestigiatore: aveva preso parte a diversi programmi televisivi, a partire da Domenica In e Buona Domenica.

"Successo, notti maghiche e censura: la mia storia da rinnegato del rock", Bennato si confessa

Per quest’ultima è stato l’unico prestigiatore dal 1991 al 1995. Un anno fa, in occasione dell’81esimo compleanno, Binarelli aveva rilasciato un’intervista a Fanpage.it: “Temo la malattia - aveva confessato - arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito. Ecco, sì, la malattia mi fa paura”. Binarelli si è spento all’ospedale Pertini: chissà se avrà ripensato a tutto il successo avuto in carriera, con i suoi spettacoli di magia molto apprezzati in televisione.

Maneskin-mania al Circo Massimo, la band "spazza via" anche il Covid

Negli anni ’90 ha infatti lavorato con Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo: il debutto era avvenuto sulla Rai, in uno sceneggiato intitolato Serata al Gatto Nero. Poi l’affermazione negli anni ’70, quando per tre anni ha preso parte alla trasmissione di Domenica In condotta da Corrado. Nell’ultima intervista a Fanpage.it aveva anche dichiarato di sentirsi pronto per una chiamata al Festival di Sanremo da parte di Amadeus, ma di temere che la malattia potesse prendere il sopravvento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.