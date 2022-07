Francesco Totti, l'amico rivela: "Ecco cosa è successo davvero..."

Francesco Fredella 13 luglio 2022 a

Adesso parla l'amico di Francesco Totti. Tutto, ancora una volta, diventa virale. La separazione, annunciata con una nota stampa Ansa, da Ilary e l'ex capitano della Roma sta monopolizzando i media. Le dichiarazioni dell’amico del calciatore sulla separazione sono un fulmine a ciel sereno. “Noemi per lui non fu solo una storia di una sera”, racconta Alex Nuccetelli intervistato da Il Messaggero. “Sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”, continua sulle colonne de Il Messaggero. “Si sono presi del tempo per sistemare tutto”.

Secondo la ricostruzione fatta da Nuccetelli, la coppia avrebbe aspettato un po' di tempo prima di decidere di ufficializzare la separazione. L'isola dei famosi, i figli, la bomba mediatica: sarebbero questi alcuni elementi alla base delle scelte fatte da Ilary e Francesco. “Si sono presi del tempo per organizzare tutto", assicura Alex Nuccetelli. Che parla pure dell'aspetto economico. Altro tassello importante: si parla di un patrimonio milionario (quello di Totti, da rumors, potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro, un po' meno quello della Blasi). Nuccetelli dice: "Due bravissimi ragazzi seri”.

Sulla rottura tra Totti e la Blasi, annunciata mesi fa da Dagospia (che non sbaglia nemmeno un colpo), intervengono praticamente tutti a gamba tesa. La conduttrice dell'Isola cerca un po' di pace e serenità in Tazania, Totti non parla. E su Noemi, nuova presunta compagna di Francesco Totti, si parla molto con una certa somiglianza a Ilary Blasi. “È vero, c’è una somiglianza”, continua il pr romano.

