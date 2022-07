Ermal Meta, "Mi si gonfiano parti del viso e della testa". Foto sconvolgente: ridotto così

27 luglio 2022 a

Paura e preoccupazione per Ermal Meta: il cantante è stato costretto ad annullare alcuni dei suoi appuntamenti, come il Giffoni, per via di un problema fisico, come spiegato da lui stesso sui social. "Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d'aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem", ha scritto in una storia su Instagram.

Di qui la decisione di rinunciare ad alcuni eventi: "A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto". A seguire due fotografie in cui si vede bene il gonfiore sul viso, in particolare su fronte e occhi.

Non si sa bene di cosa si tratti. In ogni caso, non dovrebbe essere nulla di grave, come confermato da lui stesso su Twitter. "A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno", ha scritto per sdrammatizzare e tranquillizzare i suoi fan preoccupati.