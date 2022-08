Olivia Newton-John è morta: addio alla Sandy di Grease

08 agosto 2022 a

È morta a 73 anni Olivia Newton-John, la cantante e attrice australiana, che aveva recitato in Grease accanto a John Travolta. "La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici", ha annunciato John Easterling, suo marito, sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile". La causa del decesso però resta un mistero, non è stata resa nota.

Olivia Newton-John non aveva mai nascosto la sua battaglia contro il cancro al seno, con una recidiva nel 2017. Per questo suo marito l'ha ricordata come "un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l'esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro". Olivia Newton-John era nata in Inghilterra, a Cambridge, il 26 settembre del 1948. Poi il trasferimento in Australia quando aveva appena 5 anni. Poi una carriera da sogno: è diventata un'icona del XX Secolo grazie a Grease nel ruolo di Sandy.