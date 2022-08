Roberto Farnesi, il dolore per la madre: "Lei sapeva cosa sarebbe accaduto"

13 agosto 2022 a

Roberto Farnesi non ha passato un'estate facile. L'attore infatti ha voluto ricordare con un messaggio la sua mamma scomparsa lo scorso 18 luglio. "Sapeva che avrei accusato tanto la sua perdita", ha fatto sapere l'attore. La perdita di una madre forse è la più difficile da metabolizzare. E Farnesi di fatto lo sa bene. In un’intervista al settimanale Nuovo ha voluto parlare del suo dolore senza nascondersi: "Perdere un genitore è un dolore enorme, ma adesso io sono di nuovo al lavoro e la vita va avanti", ha spiegato.

E ancora: "La mia fidanzata, Lucya, mi dà la forza di andare avanti: lei è energia pura, è vita nuova, è il mio capolavoro. Da quando è nata, ha rivoluzionato la mia esistenza e anche in questo momento riesce a strapparmi un sorriso", ha aggiunto.

Infine l'attore ha parlato del suo rapporto con la madre: "Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale. Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei, fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava". Insomma Farnesi cercherà di guardare avanti con il ricordo di una mamma con cui aveva un rapporto speciale.