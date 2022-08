Francesca Pascale, il dramma: cosa è successo a Paola Turci

29 agosto 2022 a

Problemi di salute per Paola Turci. La cantante e compagna di Francesca Pascale ha dovuto rinunciare al suo concerto previsto per oggi, 29 agosto, all'Arena San Domenico di Forlì. Per la cantante si tratta di un momento molto delicato.

A quanto pare, dopo un primo momento di silenzio, secondo alcune indiscrezioni la Turci sarebbe stata protagonista di una brutta caduta e avrebbe riportato un trauma cranico che la potrebbe costringere a letto per diversi giorni. "Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno” ha scritto Paola Turci, tranquillizzando i fan. “Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile", ha aggiunto.

E alle sue parole sono seguite quelle della compagna, Francesca Pascale che di fatto ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza: "Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo". Insomma solo una grande paura, la Turci cercherà di recuperare la data di Forlì, i suoi fan la aspettano.