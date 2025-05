Francesca Pascale "candidata con Conte": come smonta Il Domani

È bastata la sua presenza a un appuntamento organizzato in Senato da un’europarlamentare dei Cinquestelle per lanciare la bomba: Francesca Pascale candidata grillina. Anche perché lei, Francesca, berlusconiana doc prima ancora di diventare la fidanzata del fondatore azzurro, ha avuto parole di elogio per il Movimento, ammettendo una certa sintonia soprattutto per quanto riguarda il tema dei diritti civili e la lotta al riarmo.

Insomma, lei l’altro giorno aveva lasciato intendere che una discesa con i contiani non le sarebbe dispiaciuta, anche perché l’attuale Forza Italia non le va più così a genio come prima. Tanto è bastato affinché il Domani le dedicasse una paginata lasciando presagire chissà quale tradimento.

Ma ieri Pascale ha precisato: «La mia presenza al convegno organizzata dall’eurodeputata Carolina Morace ha semplicemente avuto la finalità di alimentare il dialogo tra le parti politiche e sociali. Il tema della mia candidatura non è e non sarà mai un tema, con nessun partito».

Così, l’ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista dei diritti, ha spiegato all’Ansa che «l’interpretazione data alla mia partecipazione mi stupisce. Sono andata al convegno in punta di piedi verso tutte le sensibilità rimanendo fedeli alle mie. Come sempre. Sono stata accolta con rispetto e la voglia di dare voce a tutte le anime che rappresentano la comunità Lgbt. Parteciperò sempre, dovunque sia possibile, per dare voce alle minoranze, a prescindere dalle ideologie politiche».