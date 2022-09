Madonna, "non posso fare a meno di...": sesso, rivelazione sconvolgente

01 settembre 2022 a

"La mia unica ossessione adesso è il sesso": Madonna si confessa con i suoi fan su Youtube. La popstar, in particolare, ha detto di essersi pentita dei suoi due matrimoni precedenti, che l'avrebbero fatta sentire in trappola. "Avrei fatto meglio a non sposarmi", ha detto la 64enne, parlando delle scelte fatte durante la giovane età. Un discorso schietto e fatto con un bagaglio di esperienze non indifferente.

L'errore di cui si è pentita di più è il secondo matrimonio, quello con Guy Ritchie, regista inglese al quale è stata legata dal 2000 al 2008. E non è nemmeno la prima volta in cui lo dice apertamente. Già in passato aveva detto al tabloid inglese The Sun che quando viveva a Londra con il padre di suo figlio Rocco si sentiva come "in trappola": "C'erano giorni che mi sembrava di essere in prigione. Non ero libera di essere me stessa. Invece bisogna scegliere di stare accanto a una persona che accetti chi sei e che sia a suo agio con quello che sei".

Madonna ribadisce il concetto anche oggi, a distanza di anni. E sceglie il suo canale Youtube per farlo. Rispondendo alle domande dei fan, infatti, ha rivelato: "No, i miei matrimoni non sono stati la migliore delle idee e oggi mi farei travolgere da un treno piuttosto che tornare all’altare". Al momento la sua unica ossessione è il sesso, dice, tirando in ballo il fidanzato 23enne Andrew Darnell.