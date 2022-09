Sadie Sink infiamma Venezia: 20 anni e scollatura totale, caos sul red carpet

06 settembre 2022 a

a

a

Si chiama Sadie Sink, classe 2002, insomma ha soli 20 anni, ed è nota ai più per il suo ruolo nella celeberrima serie Stranger Things, blockbuster trasmesso da Netfilx.

Ma ora, Sadie, ha incantato a Venezia, dove si è palesata in occasione del Festival del Cinema, calcando il red carpet fasciata in un abito molto elegante ed altrettanto provocante. Non c'è nemmeno bisogno di dirlo, gli obiettivi dei fotografi erano tutti per lei.

Sadie Sink, con un enorme sorriso stampato sulle labbra, ha sfoggiato oltre al rigoroso tacco d'ordinanza un vestito scollatissimo, un intreccio di seta e fantasie metalliche. Abito quasi immaginifico, un outfit che ha colpito nel segno, molto spinto, difficile da dimenticare.