Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe: il vento le alza la gonna

Sabrina Ferilli fa impazzire tutti su Instagram: l'attrice si è lanciata in una imitazione di Marilyn Monroe in "I wanna be loved by you". Per l'occasione ha indossato un lungo abito blu. Nel filmato, che ha conquistato i suoi follower, la Ferilli lancia sguardi sexy e ammiccanti, prestandosi anche a movenze molto simili a quelle che hanno reso celebre l'attrice americana. Sabrina, quindi, con l'ironia che la contraddistingue da sempre fa svolazzare il suo vestito mentre si trova su una grata.

A seguire un commento scherzoso: "L’evoluzione di 'I wanna be loved by you'". In sottofondo, invece, si sente la canzone "Il ballo della Sora Assunta". L'imitazione, ironica e sexy allo stesso tempo, ha scatenato risate e apprezzamenti su Instagram. Il popolo del web non si è risparmiato affatto, lasciando una valanga di commenti sotto il filmato della Ferilli.

"Io ti adoro Sabrii", ha scritto qualcuno. Mentre qualcun altro: "Aahahah Sabri solo tu, solo tuu". E ancora: "Non perdere mai la bambina che c'è in te". La sua ironia è ormai nota a tutti, sia per i ruoli che ha avuto in alcuni film sia per la sua presenza a Tu si que vales, programma che riprenderà sabato 17 settembre in prima serata su Canale 5. E che, anche questa volta, non farà a meno dell'irresistibile simpatia dell'attrice.