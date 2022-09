Melissa Satta incendia il Festival di Venezia: si vede davvero tutto

06 settembre 2022 a

Melissa Satta regina del Festival di Venezia. La showgirl è arrivata al Lido per la 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. La Satta non ha certo rinunciato ai flash dei fotografi e ha messo in mostra le sue curve mozzafiato.

La Satta è arrivata in occasione della prima di Argentina, 1985 è riusciata ad attirare l'attenzione dei paparazzi presenti alla mostra. Il suo abito blu e del tutto trasparente ha lasciato senza fiato i fotografi e i fan presenti al Lido. La Satta ha sfilato con tutta la sua maestria sul red carpet incantando i presenti con un incredibile nude look.

Il vestito, griffato Alberta Ferretti con un dettaglio che non è certo sfuggita ai presenti alla Mostra del cinema: il tessuto trasparente che ha lasciato intravedere chiaramente il seno della showgirl e l'intimo.

Un look che meritava di essere condiviso anche sul profilo Instagram, per la gioia dei follower di Melissa. Insomma ancora una volta la Satta ha stupito tutti con un outfit da urlo.