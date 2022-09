Emma Marrone, sfogo durissimo: "Di cosa è morto papà, vergognatevi"

08 settembre 2022 a

Lo sfogo di Emma Marrone dopo la morte del papà a soli 66 anni è di quelli che lasciano il segno. In questi giorni sui social qualcuno ha dato spazio a illazioni indicibili e vergognose sulla morte del padre di Emma Marrone accostando il dramma familiare al Covid e ai vaccini. E così, proprio la cantante ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte: "Volevo ringraziarvi, anche da parte della mia famiglia, per la vostra vicinanza", esordisce.

Poi l'affondo: "Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini - prosegue - Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia".

E così Emma ha svelato la malattia contro cui stava combattendo il padre. E ancora: "All'ospedale di Tricase, nel reparto di ematologia, ci hanno seguito e aiutato nel momento più difficile". Infine un appello: "Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti. Allora informatevi su come donare il midollo, aiutare gli altri significa aiutare se stessi".