Totti-Blasi, Sallusti: "Roba da poveracci. Ecco perché il Pupone ha sbagliato"

L'unica cosa interessante nella vicenda di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è vedere come nel loro privato, direi nel loro intimo, le star si comportino come la più anonima delle persone, come i loro camerieri. Peri pochi italiani che ancora non lo sapessero, ieri Totti ha rilasciato una lunga intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in cui svela di avere le prove che tra i due la prima a tradire è stata Ilary e la signora ha commentato che al momento non risponde perché se parlasse lei una cinquantina di famiglie rischierebbero di saltare in aria, dando così un numero indicativo delle amanti dell'ex marito.

Interessante, certo, ma banale e scontato. Come vuoi che finisca un matrimonio, anche quello di famosi miliardari? Esattamente così, come tutti, come i nostri e il racconto di Totti lo conferma: la crisi esistenziale non compresa dal partner, le vite che divergono, i primi sospetti, il telefonino galeotto che lascia tracce, la paura del salto nel buio, il timore per i figli, poi lo strappo irricucibile e infine via con i dispetti e le accuse reciproche su chi ha iniziato prima per salvare faccia e portafoglio. Ilary è una donna molto più banale di quanto voglia fare apparire, Totti fuori dal campo più che un Pupone è un bamboccione qualsiasi. Nel corso della vita sono venuto a conoscenza di storie più intricate e affascinanti, roba da romanzo vero, non da appendice come questa. Il fatto che se ne parli così tanto è comunque un buon segno, significa che forse la situazione del paese è sì grave ma non poi così seria.

Se Totti ha deciso di parlare ora non penso che sia per spirito di verità bensì per convenienza processuale. E secondo me ha sbagliato e spiego il perché: c'è una regola non scritta che permette a donne madri di dare pubblicamente dei puttanieri ai padri dei loro figli che magari per lui (e per i figli) è pure una medaglia, ma l'inverso dovrebbe essere vietato per senso dell'onore perché nessuno di noi vorrebbe mai sapere la verità sulla moralità delle nostre madri, madri che vorremmo pure pensare vergini. Ecco, Totti avrà le sue ragioni ma, probabilmente mal consigliato, è andato oltre il confine del terreno dove è lecito che si avventuri un uomo se pur cornuto. Non si fa.