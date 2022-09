Ilary Blasi, chi è l'uomo che ha fatto esplodere il matrimonio con Totti

12 settembre 2022 a

Bufale.net marchia la notizia come un fake, ma mancando ancora il fact cecking che ne certifichi la falsità, il gossip continua a tenere banco. Stiamo parlando del presunto amante di Ilary Blasi, quello che avrebbe portato Francesco Totti a tradire a sua volta: Cristiano Iovino. La storia risalirebbe al 2021, se non altro perché alcune testate proprio in quel periodo hanno iniziato a concentrarsi sull’influencer (da 55mila followers) muscoloso e ipertatuato che nella vita fa il personal trainer. Da parte del diretto interessato per ora c'è solo un "Non mi interessa, grazie" detto al Messaggero che lo ha contattato telefonicamente per commentare le voci di una liaison tra i due che a Roma Nord gira da un po', confermate da un'amica di Melory Blasi, sorella della conduttrice.

I due si sarebbero conosciuti circa un anno e mezzo fa. A farli conoscere, svela il Messaggero, sarebbe stata la fedele hair stylist di Ilary, Alessia Soldani. Tra Ilary e Cristiano l'attrazione sarebbe scoppiata immediatamente. Tanto che i messaggi che si sarebbero scambiati - gli stessi che Totti avrebbe letto nell'agosto del 2021 - lasciano poco spazio all'immaginazione: un'attrazione fatale che avrebbe portato Ilary, complici le due edizioni consecutive dell'Isola dei famosi 2021 e 2022 (in una delle due pare avesse anche tentato di far partecipare Cristiano) e per lo show Star in the Star, a trasferirsi a Milano almeno quindici giorni al mese.

Da parte sua Totti, che non ha mai fatto il nome del presunto amante, svela che è "una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio". "È stato uno choc", dichiara il Capitano. Anche a ragione: Cristiano Iovino è infatti un tifosissimo della Lazio. Una presenza fissa allo stadio Olimpico tanto che più di qualcuno ha pensato a lui quando qualche domenica fa, durante una partita in casa dei biancocelesti, in tribuna è comparso lo striscione: "Bentornata a casa Ilary".