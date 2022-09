Greta De Santi vola su TikTok: professione influencer con la passione per i viaggi

Francesco Fredella 14 settembre 2022 a

Viaggi. Social. E la valigia sempre pronta. Greta De Santi, 22 anni, concorrente di "Ex on the beach Italia" sta volando su Tik Tok (dove è molto popolare). Oggi vuole farsi conoscere sotto un altro aspetto, senza televisione. Ma soltanto per le sue due più grandi passioni, la musica da una parte e i viaggi dall'altra. Per questo Greta, che vive a Dubai, viene contattata da migliaia di persone che le chiedono informazioni sul viaggio perfetto. Quello, in pratica, che potrebbe lasciare tutti senza parole. Fotocamere sempre in valigia, Greta sta costruendo la sua carriera come influencer.

"Questo è un vero e proprio lavoro, molti ragazzi sono attratti dal mondo dei social", dice. "Un'opportunità che dà la possibilità a tanti giovani di crearsi un futuro concretamente lasciando alle proprie spalle la vecchia concezione del lavoro in ufficio".

Infatti, in questi ultimi mesi, dopo il suo sbarco su Tik Tok, Greta è riuscita a collezionare l'ennesimo successo con miglia e migliaia di visualizzazioni. Significa, inutile negarlo, che il suo grande talento su Instagram e Tik Tok viene premiato dai suoi followers. Che sono tantissimi.